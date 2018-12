Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft: Das finale Kapitel Silver Lining steht an - 4Players.de

Am 21. Dezember 2018 erscheint mit Marvel's Spider-Man: Silver Lining das finale Kapitel der DLC-Serie Die Stadt, die niemals schläft für PlayStation 4."In Marvel's Spider-Man: Silver Lining kehrt Silver Sable zurück, um die Sable-International-Ausrüstung zurückzugewinnen, die ihr gestohlen wurde. Gänzlich ohne die Hilfe von Yuri Watanabe, die aufgrund der vorangegangenen Ereignisse im Fall Hammerhead suspendiert wurde, muss sich Spider-Man auf ungewöhnliche Verbündete verlassen, um Marvel's New York beschützen zu können."Das DLC-Finale bietet neue Missionen, Gegnertypen, Verbrechen, Trophäen, Herausforderungen sowie drei weitere Anzüge - inklusive dem Anzug, den Peter Parker im neuesten Animationsfilm Spider-Man: A New Universe von Columbia Pictures und Sony Pictures trägt, der hierzulande seit heute in den Kinos läuft.Letztes aktuelles Video: Silver Lining - DLC 3 Teaser