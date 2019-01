Dante Knoxx und Excalibur Games stellen mit Magnifique eine weitere Hauptfigur aus ihrer skurrilen Postamt-Simulation Willowbrooke Post vor, die mit ihrem Mix aus Animal Crossing und Papers, Please am 14. März 2019 in den Early Access auf Steam starten soll:Letztes aktuelles Video: Character Trailer 2 - Meet Magnifique