Die schweizer Entwickler Ink Kit haben ihr kooperatives Puzzle-Spiel Deru - The Art of Cooperation am 7. November 2018 für PC, Mac, Linux und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Preis im eShop und auf Steam beträgt 14,99 Euro, wobei auf Valves Download-Portal aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt wird. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer