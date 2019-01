At Sundown: Shots in the Dark: Arena-Stealth-Shooter nimmt PS4, Xbox One, Switch und Steam ins Visier - 4Players.de

Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux) Screenshot - At Sundown (Linux)

Mild Beast Games und Versus Evil werden ihren bereits im Oktober 2018 via Discord für PC, Mac und Linux veröffentlichten Hide-&-Seek-Shooter At Sundown: Shots in the Dark nach Ablauf einer 90-tägigen Exklusivfrist (First on Discord) am 22. Januar 2019 auch auf Steam , PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Im eShop und Xbox Games Store sind bereits Vorbestellungen mit 20 Prozent Rabatt möglich. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer