Snooker 19: Snooker-Spiel für PC, PS4, Switch und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One ist Snooker 19 angekündigt worden. Das offiziell lizenzierte Snooker-Spiel (World Snooker) entsteht bei Lab42 und wird von Ripstone Games vertrieben. Es soll 2019 erscheinen.Snooker 19 soll das authentischste "Snooker-Spiel aller Zeiten" werden. Mehrspielermodi und eine Einzelspielerkarriere, die mit echten Turnieren verbunden sein soll, werden versprochen. Die Präsentation soll im TV-Stil gehalten sein. Die Spieler werden die Möglichkeit haben, an jedem großen Turnier teilzunehmen, um dann am Ende beim World Championship in Sheffield anzutreten. Die 128 besten Spieler der Welt (unter anderem Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Mark Selby und Ding Junhui) sind in virtueller Form im Spiel dabei."Die Möglichkeit zu haben, einen Controller in die Hand zu nehmen und in den Turnieren mitzuspielen, die Karrieren ermöglichen oder beenden und das gegen andere überall auf der Welt, das wird eine unglaubliche Erfahrung", so der frühere Weltmeister Shaun Murphy. "Ich kann es nicht abwarten das Spiel auszuprobieren, und ich bin mir sicher, dass das eine wirklich immersive Erfahrung wird.""Als Sport hat sich Snooker immer stärker im letzten Jahrzehnt entwickelt und gleichzeitig wurden Sportspiele revolutioniert", kommentiert Lewis Ward von World Snooker. "Und das macht die Zusammenarbeit mit Ripstone und Lab42 so spannend, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie ein Spiel nach dem neuesten technischen Standard erschaffen und so die größtmögliche Authentizität für diese Snooker-Erfahrung kreieren."