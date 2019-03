Snooker 19: Erstes Videomaterial aus der Snooker-Simulation - 4Players.de

Screenshot - Snooker 19 (PC) Screenshot - Snooker 19 (PC) Screenshot - Snooker 19 (PC) Screenshot - Snooker 19 (PC) Screenshot - Snooker 19 (PC)

Die Entwickler von Snooker 19 haben den ersten Trailer mit Spielszenen veröffentlicht (siehe unten) und zugleich bekannt gegeben, dass das erste offiziell lizenzierte Snooker-Spiel dieser Generation, im Frühling 2019 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen wird. Die Snooker-Simulation (World-Snooker-Lizenz) entsteht bei Lab42 und wird von Ripstone Games vertrieben.Snooker 19 soll eine große Anzahl an Offline- und Online-Modi bieten. Mit dabei sind globale Online-Turniere, die in Echtzeit mit dem offiziellen Kalender von World Snooker verbunden sind, Quick Play, vollständig anpassbare Snooker-Matches, 6-Red-Snooker und Shoot-Out-Snooker. Die 128 besten Spieler der Welt (unter anderem Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Mark Selby und Ding Junhui) sind in virtueller Form inkl. 3D-Gesichtsscans im Spiel dabei. Die Präsentation soll sich an den TV-Stil orientieren.Letztes aktuelles Video: Trailer"Es ist schon viel zu lange her, dass es einen Snooker-Titel dieser Qualität gegeben hat", so Justin Forrest von Lab42 (Entwickler). "Wir sind sehr darauf gespannt, wie die Spieler auf diese Snooker-Simulation reagieren, die diesem so populären Sport gerecht wird. Die Kombination des offiziell von World Snooker lizenzierten Contents, der hohen Qualität, dem authentischen Gameplay und der Präsentation im TV-Stil macht aus Snooker 19 ein komplettes Paket für sowohl Neulinge als auch Hardcore-Fans.""Die Partnerschaft mit Lab42 und World Snooker, um Spielern Snooker 19 zu bringen, ist eine große Chance für uns", kommentiert Phil Gaskell von Ripstone (Publisher). "Der Sport ist immens in den letzten Jahren seit dem letzten offiziellen Snooker-Titel gewachsen. Unser Spiel wurde von Grund auf neu erschaffen, um sowohl für neue als auch bestehende Fans gleichermaßen interessant zu sein. Wir denken, dass es der richtige Zeitpunkt ist, um ein Spiel zu schaffen, das widerspiegelt, wo sowohl der Snooker-Sport als auch die Spieleindustrie inzwischen stehen."