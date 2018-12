Aeon of Sands - The Trail: Post-apokalyptisches Retro-Rollenspiel für PC und Mac erschienen - 4Players.de

schrieb am 05.12.2018 um 09:37 Uhr

Hab es gestern gleich zu Release gekauft und auch schon 2 Stunden angespielt.Es macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem für Fans von "Legend of Grimrock" und ähnliche Spiele, ist es wirklich einen Blick wert. Die Erzählweise ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber die Geschichte ist gut geschrieben und der fremde Wüstenplanet mit seinen Glaskuppeln macht mMn schon zu Beginn neugierig.Sofern man sich nicht an der ungewöhnlichen Grafik stört, scheint es ein wirklich interessanter Dungeon Crawler mit Story-Fokus zu sein. Gerade letzteres ist in dem Genre ja nicht die Regel.Mir gefällt es auf jeden FallMfG Ska