Skin Deep: Schleich-Shooter im Weltraum mit gefährlichen Glasscherben und Nies-Attacken - 4Players.de

Jetzt nur nicht niesen - oder sich einen Glassplitter in den nackten Fuß treten - mit diesen Problemen hat man offenbar im Schleich-Shooter Skin Deep von Blendo Games für den PC zu tun. Laut Steam arbeitet man als eingefrorener Versicherungsagent an Bord eines Transportschiffs. Immer wenn Raumpiraten die Ladung stehlen wollen, wird man aufgetaut - und muss sich ohne Schuhe (warum auch immer) auf die Jagd nach Eindringlingen begeben.



Als Veröffentlichungsdatum geben die Entwickler schlicht und einfach "die Zukunft" an. Zur offiziellen Website geht es hier.





"Skin Deep is an immersive first-person shooter. We got sneezing. We got things getting stuck in your feet. Stalk through a vast non-linear starship and sneak, subvert, and sabotage to survive in this stellar sandbox. You're outnumbered, outgunned, and have no shoes."

Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer