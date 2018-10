Project Warlock: Doom, Hexen & Co. bekommen Hommage im Comic-Stil - 4Players.de

Spiele wie Doom, Hexen und Wolfenstein: The New Order haben eine weitere Hommage bekommen: Im Store von GOG.com findet sich ab heute der Shooter Project Warlock, welcher sein schnelles Retro-Geballer in einem Comic-artigem Cel-Shading-Look präsentiert.



Features:

60 Level

Fünf Welten

72 Gegner

38 Waffen

6 Zauber

12 Perks

"Freu dich auf eine explosive Mischung aus Kugeln, Zaubern und Monstern. In Project Warlock kämpfst du dich durch 60 Level voller pausenloser Action, blutdurstiger Gegner und herausfordernder Bosse. Das Spiel gibt dir dabei nicht nur Feuerkraft, sondern auch eine auf Perks gestützte Charakterentwicklung, Waffenupgrades und freischaltbare Zaubersprüche. Dieses geschliffene Indie-Juwel wird Freunden großartiger Indie-Titel ebenso gefallen wie Fans der klassischen Egoshooter. Im April 2018 hatten hunderte Spieler die Gelegenheit, eine frühe Version von Project Warlock auszuprobieren und haben enthusiastisch Feedback gegeben. In den folgenden sechs Monaten hat das Buckshot-Team unter Leitung von Jakub Cislo weiter am Spiel geschraubt, um allem den letzten Schliff zu geben. Projekt Warlock ist ein exklusiv auf GOG.com veröffentlichter Titel. Oh, und John Romero findet, dass das Spiel cool aussieht."