Holy Potatoes! A Spy Story?!: Erscheint Anfang November für PC und Mac - 4Players.de

Trainiere und manage die besten Kartoffelspione der Welt

Begegne legendären Popkulturagenten

Erschaffe genetisch verbesserte Kartoffelspione durch Genmanipulation

Plane geheime Missionen und Einbrüche bis ins kleinste Detail

Erstelle dein ganz eigenes Spionagehauptquartier, inklusive Upgrades und Verbesserungen

Baue abgefahrene Geräte, Fahrzeuge, Trainingsbereiche und Einrichtungen

Entwickle deine eigene Strategie bei der Missionsplanung, um aller Hindernisse Herr zu werden

Mit Holy Potatoes! A Spy Story?! erscheint am 7. November der vierte Teil aus der Reihe der Daylight Studios. Den Vertrieb wird hierzulande Daedalic Entertainment übernehmen. In der Pressemitteilung heißt es:"In 'Holy Potatoes! A Spy Story?!' enthüllen die Protagonisten Ren und Rexa die Wahrheit über das Verschwinden ihrer Eltern und ein finsteres Spionagesyndikat. Mit ihrer eigenen Spionageagentur müssen sie Sicherheitspersonal austricksen und feindliche Hauptquartiere infiltrieren. Sie können diese Herausforderungen nur meistern, indem sie sich auf ihre Intelligenz, Verstohlenheit, sowie ihr Charisma und rohe Stärke verlassen."Erscheinen wird das Spiel via Steam und GOG zum Preis von 14,99 für PC und Mac.Features laut Herstellerangaben:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer