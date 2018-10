Youtubers Life: Video-Star-Simulation bald auch auf Konsolen erhältlich - 4Players.de

Wer sich nicht vor eine echte Kamera traut, kann auch im Spiel Youtuber werden. Sogar PewDiePie hat das PC-Spiel Youtubers Life (auch für Mac und iOs erhältlich) bereits auf seinem Kanal vorgestellt, das bald auch für PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheint.

Am 14. November soll es soweit sein: Dann sollen die virtuellen Celebreties auf Konsolen ihre Flippigkeit und persönliche Dramen ausleben können - so die Info auf dem offiziellen Twitter-Auftritt von Publisher Raiser Games. Als Entwickler und Publisher der PC-Fassung fungiert laut Steam das Unternehmen U-Play Online aus Barcelona, welches trotz Namensähnlichkeit offenbar nichts mit Ubisoft am Hut hat: