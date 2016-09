Capcom: Will an die Weltspitze der Spiele-Entwicklung - 4Players.de

Bei Capcom verfolgt man hohe Ziele: Der japanische Entwickler und Publisher will sich laut eigener Aussage an die Weltspitze der Spiele-Entwicklung katapultieren. Das geht laut Videogamer aus einer Anmerkung im jährlichen Geschäftsbericht hervor. Dort heißt es seitens Yoichi Egawa, Head of Consumer Games Development, dass man in talentierte Entwickler investieren und Kapazitäten ausbauen wolle. Zudem dürfe man es sich nicht erlauben, populären Genres wie Shooter oder Strategiespiele so wenig Bedeutung zukommen zu lassen. Auch das potenzielle Wachstum für eSports- und Onlinespiele solle man im Auge behalten.Zudem will man zunehmend mit Qualität überzeugen und sich weniger mit dem Blick auf Gewinne am Markt positionieren. Entwicklern soll die nötige Zeit gewährt werden, um hochklassige Spiele abzuliefern. Deshalb soll eine ideale Balance zwischen Entwicklungszeit und den angepeilten Zeiträumen für die Veröffentlichung angestrebt werden.Derzeit arbeitet man bei Capcom an Dead Rising 4, Resident Evil 7 und einem Remake des PlayStation-Klassikers Resident Evil 2.