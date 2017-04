Capcom: Dead Rising 4 hinter den Erwartungen, Umsatz & Gewinn steigen - 4Players.de

RESIDENT EVIL 7 has shipped 3.5 million units as of March 31st 2017.



500k short of its 4 million target. Was worried that would happen. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 27. April 2017

RESIDENT EVIL 7 has shipped 3.5 million units as of March 31st 2017.



500k short of its 4 million target. Was worried that would happen. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 27. April 2017

RESIDENT EVIL 7 has shipped 3.5 million units as of March 31st 2017.



500k short of its 4 million target. Was worried that would happen. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 27. April 2017

Capcom hat bei der Bekanntgabe des Geschäftsberichts zum Fiskaljahr (endet am 31. März) verkündet, dass der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Prozent auf 87,17 Millarden Yen (720,9 Mio. Euro) gestiegen ist: Laut Gamespot.com stieg der Gewinn ebenfalls, und zwar um 14,6 Prozent auf 8,8 Milliarden Yen (72,8 Millionen Euro). Resident Evil 7 und Monster Hunter XX konnten demnach eine "solide Performance" vorweisen. Ports älterer Resident-Evil-Teile hätten sich "gut" geschlagen. Dead Rising 4 sei dagegen hinter den Erwartungen geblieben: Es ist unklar, wie viel von den ursprünglich erwarteten zwei Millionen Exemplaren bis Ende März verkauft wurden.Zukünftig wolle Capcom seine Download-Verkäufe stärken sowie die "Pipeline" großer Titel besser auf die mittelfristige Strategie abstimmen. Für das kommende Jahr erwartet das Unternehmen einen weiteren Anstieg von Umsatz und Gewinn. Der komplette Bericht lässt sich hier einsehen . Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners interpretierte die Zahlen ebenfalls - laut seiner Einschätzung verfehlten sowohl Resident Evil 7, Monster Hunter XX als auch Dead Rising 4 ihr Ziel: