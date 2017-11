Capcom: PS4 und Switch waren in Japan ein Segen für den Markt der Heimkonsolen - 4Players.de

LP 90 hat geschrieben: ? 07.11.2017 20:11 Lest euch mal auf anderen Seite die kommentar-Spalten durch...praktisch bei jedem SPiel was nicht auf der Switch erscheint heißt es: "Und Switch?" (Siehe Dragonball Fighters Z z.B.) Und ja, es gibt Leute die fragen wieso das neueste COD. AC etc. nicht auf der Switch ist. Lest euch mal auf anderen Seite die kommentar-Spalten durch...praktisch bei jedem SPiel was nicht auf der Switch erscheint heißt es: "Und Switch?" (Siehe Dragonball Fighters Z z.B.) Und ja, es gibt Leute die fragen wieso das neueste COD. AC etc. nicht auf der Switch ist.

Die gennanten Titel interessieren mich nicht trozdem freue ich mich auf jeden Switch Port.Dann kann man die Titel unterwegs Spielen. Ein "Zelda" oder "has been hereos" hätte ich wohl nie so lange gespielt, wenn ich das nur vor dem Fernseher hätte machen können.Port Begging sind PC Spieler am schlimmsten - und wenn es dann erscheint auch niemals zufrieden. Siehe Nioh