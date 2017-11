Hideki Kamiya, ehemaliger Capcom-Entwickler und Mitbegründer von Platinum Games, könnte sich vorstellen, das eine oder andere Remake für Capcom in Angriff zu nehmen, darunter Neuauflagen von Devil May Cry oder Viewtiful Joe. Diesen Wunsch hat er nach Angaben von Siliconera im Gespräch mit dem japanischen Magazin Dengeki PlayStation geäußert. Außerdem wäre für ihn auch die Entwicklung einer echten Fortsetzung zu Okami denkbar. Zudem schwebt ihm die Idee für ein Crossover zwischen Dante aus Devil May Cry und dem artverwandten Bayonetta vor.Jetzt liegt der Ball bei Capcom: "Verehrtes Capcom, wenn das für euch mit mir in Ordnung geht, würde ich jederzeit helfen. Mit freundlichen Grüßen. Und jetzt neigt alle eure Köpfe zusammen mit mir", so Kamiya.Weniger Glück hatte der Designer zuletzt bei der angestrebten Zusammenarbeit mit Microsoft: Sein Projekt Scalebound, das exklusiv für die Xbox One erscheinen sollte, wurde eingestellt.