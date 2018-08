Capcom: Weitere Remaster, Remakes und Re-Releases sind möglich - 4Players.de

Bei einer Fragerunde mit Investoren hat Capcom erklärt , dass weitere Remaster, Remakes und Re-Releases (Wiederveröffentlichungen) von älteren Capcom-Titeln durchaus möglich sind und intern im Unternehmen diskutiert werden. Die Frage wurde im Zuge des Remakes von Resident Evil 2 gestellt, das bei den Game Critics Awards 2018 (die offiziellen E3-Awards) den Hauptpreis "Best of Show" absahnte und sich gegen Anthem, Marvel's Spider-Man, Sekiro: Shadows Die Twice und Super Smash Bros. Ultimate durchsetzen konnte. Capcom erwartet, dass das Remake von Resident Evil 2 ein Millionen-Seller wird.Das Statement von Capcom: "Dieser Titel [Resident Evil 2 Remake] ist eine unserer wichtigsten Veröffentlichungen im laufenden Geschäftsjahr und wir erwarten, dass es zu den 'Millionenverkäufern' zählen wird. Das Spiel wurde auf der E3 sehr gut angenommen und wir arbeiten an einer Werbestrategie, die diesen ersten Erfolg mit tatsächlichen Verkäufen verbinden wird. Als Teil unserer Strategie, unsere Bibliothek von geistigen Eigentümern zu nutzen, ergründen wird eine Vielzahl an Möglichkeiten, was Remakes und Wiederveröffentlichungen von Spielen aus unserem Katalog angeht."Zu den Marken von Capcom gehören u. a. Ace Attorney, Breath of Fire, Dead Rising, Dino Crisis, Devil May Cry, Dragon's Dogma, Lost Planet, Mega Man, Monster Hunter, Onimusha, Resident Evil, Street Fighter und Viewtiful Joe.