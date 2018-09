Capcom: Unangekündigte Projekte des Studios in Vancouver (Dead Rising) eingestampft, Rekord-Verlust befürchtet - 4Players.de

Capcom hat mehrere bisher unangekündigte Projekte eingestampft, die sich beim Studio in Vancouver in Entwicklung befunden haben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Gematsu aufgegriffen hat. Daraus geht hervor, dass der Publisher durch die Einstellungen im laufenden Geschäftsjahr einen Rekord-Verlust von etwa 4,5 Milliarden Yen hinnehmen muss.Um welche Projekte es sich gehandelt haben könnte, ist unklar. In der Vergangenheit hat Capcom Vancouver für die Titel aus der Reihe Dead Rising verantwortlich gezeichnet. Auf der offiziellen Webseite ist noch zu lesen, dass das Team an "einzigartigen Projekten" arbeitet und sich auf der Suche nach weiterem Personal befindet.