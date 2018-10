Capcom: Wachstum durch "Games As A Service"; drei Haupttitel pro Jahr; Nutzung von "ruhenden" Spiele-Reihen - 4Players.de

Im jährlichen Geschäftsbericht hat die Unternehmensführung von Capcom die mittel- und langfristigen Wachstumspläne dargelegt. Demnach sollen in Zukunft ungefähr drei große Spiele pro Jahr erscheinen und die Lebensdauer dieser Titel soll mit zusätzlichen Inhalten und angepassten Preisstrategien verlängert werden. Vielmehr sollen einmalige Verkäufe, also der Verkauf von klassischen Box-Fassungen oder Vollversionen von Spielen, durch wiederkehrende und kontinuierliche Umsätze ersetzt werden (Game As A Service). Außerdem wollen sie ihre Präsenz im weltweiten Markt (also außerhalb von Japan) weiter erhöhen und das eSports-Geschäft ausweiten. Des Weiteren wollen sie zusätzliche Einnahmen durch Wiederveröffentlichungen von älteren "Hit-Titeln" auf aktuellen Plattformen erzielen.Kenzo Tsujimoto (Gründer von Capcom) erklärt, dass er das Unternehmen für die nächste Generation fit machen und solide Wachstumsstrategien etablieren möchte: "Um die Ertragsvolatilitätsrisiken mittel- bis langfristig zu mindern, müssen die Maßnahmen, die ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen, Folgendes umfassen: (1) die Umwandlung der Grundlage unseres Consumer-Geschäftsmodells von einem traditionellen Einmalverkaufsmodell zu einem Modell mit kontinuierlich wiederkehrenden Umsätzen und (2) die Schaffung eines Geschäftsportfolios und die Diversifizierung der Ertragsrisiken durch eine umfassende Nutzung der Grundstrategie von Capcom, nämlich Single Content Multiple Usage." Mit 'Single Content Multiple Usage' meint Tsujimoto, dass ein Titel auf unterschiedlichen Plattformen (mehrfach) veröffentlicht werden kann. Diese Strategie müssten sie aber noch weiter ausbauen, heißt es."Insbesondere neue Titel werden als Wachstumstreiber fungieren, da wir (1) jedes Jahr etwa drei Haupttitel herausbringen, (2) den Verkaufsverlauf dieser Titel mit zusätzlichen Inhalts- und Preisstrategien auf 3-4 Jahre verlängern und (3) unsere Präsenz im Ausland, die etwa 85% des Gesamtmarktes ausmacht, verstärken wollen. Als nächstes werden wir im Bereich der Katalogtitel unsere Benutzerbasis erweitern und Gewinne auf wiederkehrender Umsatzbasis erzielen, indem wir (1) den Verkauf früherer Titel via Download ermöglichen und (2) wir frühere Hit-Titel auf Spielkonsolen der aktuellen Generation wiederveröffentlichen werden. (...) Darüber hinaus werden wir uns in den nächsten fünf Jahren auf das Wachstum des E-Sport-Marktes konzentrieren, um die Marken unserer Titel zu stärken und zu versuchen, das E-Sport-Geschäft zu vermarkten", schreibt der Capcom-Frontmann.Es wird zudem erwähnt, dass sie bei Capcom neue Marken schaffen, weltweit bekannte Reihen nutzen bzw. ausbauen und derzeit "ruhende" Reihen wieder aufwecken wollen.Zu den Marken bzw. geistigen Eigentümern von Capcom gehören u. a. Ace Attorney, Breath of Fire, Darkstalkers, Dead Rising, Final Fight, Ghosts'n Goblins‎, Lost Planet, Monster Hunter, Onimusha, Resident Evil und Street Fighter.