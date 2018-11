Capcom: Animierte Serie auf Basis von Devil May Cry angekündigt; vom Macher der Castlevania-Serie auf Netflix - 4Players.de

Adi Shankar (Executive Producer der animierten Castlevania-Serie auf Netflix) wird demnächst eine animierte Serie auf Basis von Devil May Cry (Capcom) produzieren, verriet er gegenüber IGN . Shankar sagte, dass er die Rechte an DMC erworben hätte, damit Hollywood die filmische Umsetzung nicht "vermasseln" könne. Unter Umständen könnte dies ein Seitenhieb auf die "kreativen Freiheiten" sein, die sich die Hollywood-Studios mit anderen Capcom-Reihen wie Resident Evil und Monster Hunter genommen haben.Der Produzent erklärte weiter, dass seine Devil-May-Cry-Serie und die Castlevania-Serie gemeinsam im "Bootlet-Multiverse" spielen würden. Konkrete Angaben über die Überschneidungen wollte er jedoch nicht verraten. Er meinte, dass nun die Spekulationen beginnen könnten.Shankar führt die Möglichkeit zur Produktion einer Devil-May-Cry-Serie auf den Erfolg von Castlevania zurück, das "wirklich überdurchschnittlich gut" angekommen sei. "Es lief so außergewöhnlich gut, dass wir sofort grünes Licht für die dritte Staffel bekommen haben", meinte Shankar und dankte den Fans, die das alles möglich gemacht hätten.Ob die Devil-May-Cry-Serie auf Netflix laufen wird, ist noch unklar. Bei Polygon sagte Shankar, dass er Angebote von mindestens drei Streaming-Plattformen hätte.Das nächste Spiel, Devil May Cry 5, wird drei spielbare Charaktere umfassen, die sich unterschiedlich spielen werden. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Nero, Dante oder dem neu vorgestellten V, ein mysteriöser neuer Kunde des Devil-May-Cry-Büros, der in poetischen Versen spricht. Am 8. März 2019 wird der Titel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.