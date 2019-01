Capcom: Gerüchte: Resident Evil 8 in Planung, Halluzinationen, Hook Man und RE3-Remake - 4Players.de

Derzeit kursieren Gerüchte über Resident Evil 8 und das bereits angedeutete Remake von Resident Evil 3 durch das Internet (via Twisted Voxel und Gamingbolt ). Quelle des "Leaks" ist der Twitter-Account Evil VR , auf dem bereits vor der Veröffentlichung von Resident Evil 2 (Remake) einige Informationen verraten wurden, die sich im Nachhinein als korrekt erwiesen haben, u. a. die 1-Shot-Demo. Die Person, die den Twitter-Account betreibt, soll nach eigenen Angaben Zugang zu Insider-Informationen bei Capcom haben.Spoiler-Gefahr für Resident Evil 7. Laut den Gerüchten soll Resident Evil 8, sofern es ein Teil der Hauptserie oder unter Umständen doch ein Ableger wird, auf einer kürzlich verlassenen Insel spielen, auf der sich ein Geheimlabor befindet. Die Insel selbst soll durch einen Sturm von der Außenwelt abgeschnitten worden sein. Auf der Insel soll man hinter das Geheimnis von Eveline (Resident Evil 7) und "ähnlichen Biowaffen" kommen. Einige Konzepte aus einer früheren Version von Resident Evil 4 ( Hook Man ; v3.5) sollen für den achten Teil wiederbelebt werden. So werden Halluzinationen eine wichtige Rolle spielen. Man soll sich nicht sicher sein können, ob das Gesehene real ist oder doch nicht - natürlich auch bei Gegnern. Nachdem die Verfolgerperspektive in Resident Evil 2 (Remake) so viel Lob erhalten hat, soll Resident Evil 8 ebenfalls auf die Third-Person-Kamera setzen. Die Entwicklung des Titels wurde im vergangenen Jahr von einem kleinen Team begonnen.Außerdem wird bei Capcom intern über ein Remake von Resident Evil 3 nachgedacht ( wir berichteten ). Sollte das Remake realisiert werden, soll Resident Evil 8 aber erst nach dem Resident Evil 3 Remake veröffentlicht werden. Capcom soll derweil kein Interesse an Remakes von Resident Evil 4, 5 und 6 haben.