Capcom: Resident Evil (Remaster), Resident Evil 0 (Remaster) und Resident Evil 4 für Switch für je 30 Euro - 4Players.de

Aktualisierung vom 28. Februar 2019, 18:55 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 25. Februar 2019, 17:54 Uhr:

European Switch owners will be able to grab all three games as separate digital downloads through the Nintendo eShop! More info coming soon. — Resident Evil (@RE_Games) 25. Februar 2019

Mittlerweile können die Resident-Evil-Spiele im eShop vorbestellt werden und dabei fällt auf, dass alle drei Titel jeweils 29,99 Euro kosten. Damit kosten die Switch-Fassungen jeweils 10 Euro mehr als die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One.Capcom meldet via Twitter, dass Resident Evil Zero (Remaster; zum Test ), Resident Evil (Remaster; zum Test ) und Resident Evil 4 ( zum Test ) am 21. Mai 2019 für Nintendo Switch erscheinen werden. In Europa werden die drei Spiele ausschließlich in digitaler Form im Nintendo eShop angeboten - und zwar einzeln. Weitere Informationen sollen demnächst folgen. In Nordamerika wird zudem ein Bundle aus Resident Evil Zero (Remaster) und Resident Evil (Remaster) erhältlich sein.