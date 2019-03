Capcom: Video-Clip zum 15-jährigen Jubiläum von Monster Hunter - 4Players.de

Monster Hunter (PS2) - 2004

Monster Hunter G (PS2) - 2005

Monster Hunter Freedom (PSP) - 2005

Monster Hunter 2 (PS2) - 2006

Monster Hunter Freedom 2 (PSP) - 2007

Monster Hunter Freedom 2 Ultimate (PSP) - 2008

Monster Hunter Tri (Wii) - 2009

Monster Hunter Portable 3rd (PSP) - 2010

Monster Hunter 3 Ultimate (3DS, Wii U) - 2011

Monster Hunter 4 (3DS) - 2013

Monster Hunter 4 Ultimate (3DS) - 2014

Monster Hunter Generations (3DS) - 2015

Monster Hunter Generations Ultimate (3DS, Switch) - 2017

Monster Hunter: World (PC, PS4, Xbox One) - 2018

Monster Hunter: World - Iceborne (PC, PS4, Xbox One) - 2019

Capcom Japan blickt im folgenden Video zum 15-jährigen Jubiläum von Monster Hunter auf die Serie zurück (via Gematsu ). Das erste Spiel erschien im März 2004 in Japan und im Mai 2005 in Deutschland auf PlayStation 2. Der letzte Titel der Reihe war Monster Hunter: World (2018) und entwickelte sich mittlerweile zum meistverkauften Capcom-Spiel aller Zeiten (ohne Remakes; wir berichteten ). In diesem Jahr soll die Erweiterung Monster Hunter: World - Iceborne für Konsolen veröffentlicht.Im Clip sind die folgenden Titel kurz zu sehen: