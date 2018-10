IntelliVision Amico: Neue Konsole von IntelliVision angekündigt - 4Players.de

IntelliVision Entertainment hat eine neue Konsole angekündigt: IntelliVision Amico existiert derzeit zwar nur als Konzept, hat mit dem 10.10.2020 aber schon ein konkretes Releasedatum und soll neben aufbereiteten Klassikern wie Pong, Tempest oder Astrosmash vor allem familienfreundliche 2D-Spiele bieten."Unser Ziel bestand darin, eine Konsole zu erschaffen, mit der sowohl Spieler als auch Nicht-Spieler Spaß haben und zusammen spielen können", so Tommy Tallarico, Präsident von Intellivision, der sich in der Videospiel-Industrie vor allem als Komponist und Produzent von Video Games Live einen Namen gemacht hat.IntelliVision verspricht, dass das Software-Angebot nur Titel umfassen wird, die von dem Rating-Board ESRB mit "E for Everyone" oder "E10+" eingestuft werden. Darüber sollen die Spiele oder deren Versionen exklusiv für Amico entwickelt werden und müssen außerdem eine Qualitätskontrolle durchlaufen. Sämtliche Titel werden laut Pressemitteilung als Download zur Verfügung gestellt und zwischen 2,99 und 7,99 Dollar kosten. Laut Herstellerangaben soll es weder kostenpflichtige Erweiterungen noch "In-App-Käufe" geben. Zum Start sollen bereits einige Titel auf dem Gerät vorinstalliert sein.Ebenfalls sollen zwei Bluetooth-Controller im Lieferumfang enthalten sein, die neben Knöpfen auch mit einem 3,5 Inch großen Farb-Touchscreen, LED-Leuchten, Gyroskop, Accelerometer, Force Feedback, Mikrofon und einem Lautsprecher aufwarten können. Bis zu acht Controller lassen sich gleichzeitig an einer Konsole verwenden, wobei sie sowohl horizontal als auch vertikal und für Rechts- und Linkshänder genutzt werden können. Ein kabelloses Laden soll ebenfalls möglich sein.Alternativ zu den offiziellen Controllern wird man außerdem sein Handy mit einer entsprechenden App zum Spielen nutzen können.In Bezug auf die Hardware spricht IntelliVision von "State of the Art 21st Century 2D Bildverarbeitung und Grafikfähigkeiten". Zudem soll man die Konsole via Ethernet oder kabellos mit dem Internet verbinden können. Darüber hinaus werden mehrere USB-Ports und ein System Expansion Interface in Aussicht gestellt. Die Videoausgabe erfolgt über HDMI.Im Intellivision Online Store wird man sich neue Spiele kaufen und downloaden können. Außerdem soll auch eine Infrastruktur für Online-Multiplayer, mehrstufige Turniere und ein Bestenlisten-System geben. Ein Trophäen-/Erfolg-System nach Vorbild von Sony und Microsoft ist ebenfalls angedacht.Als Preis für IntelliVision Amico strebt man aktuell zwischen 149 und 179 Dollar an. Weitere Infos hält der folgende Reveal-Trailer bereit:Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer