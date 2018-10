Trine 4: The Nightmare Prince: Wird 2019 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Frozenbyte (Entwickler) und Modus Games (Publisher; ehemals Maximum Games) haben Trine 4: The Nightmare Prince für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One angekündigt. Es soll im nächsten Jahr erscheinen. Die Ankündigung ist keine große Überraschung, da die Entwicklung bereits durch die Mitfinanzierung der Europäischen Kommission durchgesickert war ( wir berichteten ).Konkrete Details wurden nicht verraten - zum Beispiel ob es auf 2D oder 3D setzen wird und ob Amadeus, Pontius und Zoya zurückkehren werden. Der Pressemitteilung ist bloß zu entnehmen, dass sie "auf die Wünsche der Spieler gehört hätten"."Wir sind absolut begeistert über die gemeinsame Reise mit Frozenbyte", sagte Christina Seelye, CEO von Modus Games. "Es besteht kein Zweifel, dass Trine 4 genau den Wünschen der Spieler entsprechen wird.""Trine 4 wird der beste Titel in der ganzen Serie werden", so Lauri Hyvärinen, CEO von Frozenbyte. "Wir haben unsere Liebe zum Franchise wiederentdeckt und das Feedback der Fans gehört und gesehen - unser Herz hängt daran, diese Erwartungen noch zu übertreffen. Trine ist wieder da!"