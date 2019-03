Trine 4: The Nightmare Prince: Amadeus, Pontius und Zoya kehren im 2,5D-Stil zurück; erster Trailer - 4Players.de

Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC) Screenshot - Trine 4: The Nightmare Prince (PC)

Nach der kurzen und bündigen Ankündigung von Trine 4: The Nightmare Prince im Oktober 2018 haben Frozenbyte (Entwickler) und Modus Games (Indie-Spiele-Publisher) nun erste Details über den märchenhaften Puzzle-Plattformer verraten. Trine 4 erscheint im Herbst 2019 für PC (Steam, Discord und weitere Shops), PlayStation 4, Switch und Xbox One.In Trine 4 verabschieden sich die Entwickler von der 3D-Welt (Trine 3) und setzen wieder auf den 2,5D-Stil der ersten beiden Teile. Die drei bekannten Helden Amadeus, Pontius und Zoya sollen sich auf ihr "bisher umfangreichstes" Abenteuer mit dynamischen, physikbasierten Rätseln begeben. Gerätselt werden darf mit Feuer, Wasser, Wind, Licht, Magnete, Elektrizität und mehr. Die drei Helden müssen Prinz Selius finden, dessen dunkle Alpträume beginnen, in die Realität einzudringen und drohen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Neben mehr Boss-Kämpfen und neuen Skills wird es in Trine 4 auch einen Vier-Spieler-Koop-Modus (lokal und online) geben.Zusammen mit dem vierten Teil der Serie wird die Trine: Ultimate Collection für PC, PS4 und Xbox One als physische Box und digitaler Download veröffentlicht. Die Sammlung enthält Trine: Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: The Artifacts of Power und Trine 4: The Nightmare Prince sowie einige Bonusinhalte (Soundtrack, Artbook).