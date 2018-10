Transpose: Surrealistisches Puzzlespiel erscheint im November für VR-Plattformen - 4Players.de

Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive) Screenshot - Transpose (HTCVive)

Das surrealistische VR-Puzzlespiel Transpose hat einen Releasetermin: Wie die Entwickler von Secret Location Inc. verkünden, darf man sich ab dem 6. November den Kopf darüber zerbrechen, wie die Umgebungsrätsel mit ihrem Fokus auf physikalische Gesetze gelöst werden müssen. Das Spiel erscheint sowohl für die PC-Headsets Oculus Rift und HTC Vive als auch PlayStation VR. Der Preis wird bei 19,99 Dollar angesetzt.In der Spielbeschreibung heißt es:"Transpose ist ein traumartiges VR-Puzzle-Spiel, in dessen Universum Zeit und Schwerkraft genutzt werden, um die Welt zu verändern. Spieler müssen ihre eigenen Bewegungen aufzeichnen und mit diesen Aufnahmen, die in Endlosschleife laufen, immer schwierigere auf physikalischen Gesetzen beruhende Puzzles lösen. Raum und Zeit verhalten sich in dieser geheimnisvollen Umgebung allerdings anders als gewohnt..."Versprochen werden über 30 Level, die sich über drei Welten erstrecken. Die Spielzeit geben die Entwickler mit mehr als acht Stunden an. Eine deutsche Lokalisierung ist vorgesehen.