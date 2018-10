Our World is Ended: Visual Novel über einen AR-Entwickler mit Horrorvisionen kommt 2019 nach Europa - 4Players.de

Screenshot - Our World is Ended (PC) Screenshot - Our World is Ended (PC) Screenshot - Our World is Ended (PC) Screenshot - Our World is Ended (PC) Screenshot - Our World is Ended (PC) Screenshot - Our World is Ended (PC) Screenshot - Our World is Ended (PC) Screenshot - Our World is Ended (PC)

PQube wird Red Entertainments Visual Novel Our World is Ended 2019 auch in Europa für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC ( Steam ) veröffentlichen. Darin sieht ein junger Tokioter Entwickler eines Augmented-Reality-Titels plötzlich bedrohliche Dinge, die im Spiel eigentlich gar nicht vorkommen. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer