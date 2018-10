Screenshot - Lethal League Blaze (PC) Screenshot - Lethal League Blaze (PC) Screenshot - Lethal League Blaze (PC) Screenshot - Lethal League Blaze (PC) Screenshot - Lethal League Blaze (PC) Screenshot - Lethal League Blaze (PC) Screenshot - Lethal League Blaze (PC) Screenshot - Lethal League Blaze (PC)

Team Reptile hat seine futuristische Ballkampf-Action Lethal League Blaze am 24. Oktober 2018 via Steam für PC veröffentlicht. Umsetzungen für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One sollen im Frühjahr 2019 an den Start gehen. Hier aktuelle Match-Eindrücke:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer