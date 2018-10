A New Masterpiece in horror. https://t.co/vLKegP643D — Layers of Fear 2 (@LayersOfFear2) 25. Oktober 2018

Bloober Team und Gun Media Holdings haben Layers of Fear 2 angekündigt, das zuvor unter dem Namen Project Méliès entwickelt wurde. Viel mehr ist jedoch noch nicht bekannt: Es gibt weder einen angepeilten Releasetermin noch werden Plattformen genannt. Der Vorgänger erschien für PC, PS4, One, Switch, Mac und Linux.Dem jüngst veröffentlichten Teaser-Trailer kann man allerdings entnehmen, dass der Psycho-Horrortrip wohl an Bord eines Schiffs angesiedelt sein wird - ein durchaus beliebtes Szenario beim Survival-Horror, wenn man an Titel wie Carrier, Resident Evil Revelations oder einen späteren Abschnitt von Resident Evil 7 zurückdenkt.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer