Atelier Lulua: The Alchemist of Arland 4: Kommt 2019 in den Westen - 4Players.de

Japanophile Rollenspieler mit einer PS4, Switch oder einem PC bekommen einen weiteren Ableger der Atelier-Reihe. Atelier Lulua: The Alchemist of Arland 4 lautet der komplette Titel von Koei Tecmos Spiel, das laut Gematsu.com im Frühjahr nach Europa und Nordamerika kommt.

Screenshot - Atelier Lulua: The Alchemist of Arland 4 (PS4)

Währendden Anfang der Arland-Saga markierte, gibt es laut offizieller Website diesmal eine neue Geschichte, die an Atelier Totori und Atelier Meruru anknüpft: "In einer Welt - zugleich nostalgisch und neu - hebt sich der Vorhang für ein weiteres Abenteuer der Alchemistinnen." Lulua will ebenfalls Alchemistin werden. Trotz ihrer Entschlossenheit und unerschütterlichen positiven Einstellung fehlt ihr allerdings das Talent dazu. Eines Tages eröffnet sich trotzdem eine Chance für sie.