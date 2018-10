Follow JC Go!: Biblische Figuren à Pokémon GO sammeln und Fragen beantworten; inkl. Segen des Papstes - 4Players.de

Screenshot - Follow JC Go! (Android) Screenshot - Follow JC Go! (Android) Screenshot - Follow JC Go! (Android) Screenshot - Follow JC Go! (Android) Screenshot - Follow JC Go! (Android) Screenshot - Follow JC Go! (Android) Screenshot - Follow JC Go! (Android)

In Anlehnung an Pokémon GO ist Follow JC Go! ("Follow Jesus Christ Go!") von der Fundación Ramón Pané für Android- und iOS-Smartphones veröffentlicht worden ( App Store Google Play ). In Follow JC Go! sammelt und bildet man ein Evangelisierungsteam - das eTeam. Dieses Team besteht aus Freunden, biblischen Charakteren, Heiligen, Seligen und Manifestationen der Jungfrau Maria.Die App wurde am Mittwoch auf Spanisch gestartet und wird in den kommenden Wochen in Englisch, Italienisch und Portugiesisch verfügbar sein. Außerdem steht die App in Zusammenhang mit der Pilgerfahrt zum Weltjugendtag 2019 (22. und 27. Januar) in Panama sowie anderen religiösen Ereignissen auf der Welt. Der Papst soll der App seinen Segen erteilt haben, da man sie als modernes Evangelisierungsinstrument nutzen könne. Die Entwicklungskosten der App in Höhe von 500.000 Dollar wurden durch Sponsoren und private Spender finanziert (Quellen: Die Welt und Cruxnow ).Laut der spanischen Beschreibung wird das eTeam dabei helfen, eine Sammlung von Charakteren zu erstellen. Aber bevor sich eine Figur dem eTeam anschließt, müssen einige Glaubens- und Wissens-Fragen korrekt beantwortet werden. Darüber hinaus müssen weitere Einzel- und Gruppenmissionen erfüllt werden. Die virtuellen Charaktere sollen ebenfalls einige Dinge für ihr "virtuelles Überleben" benötigen, darunter Wasser, Nahrung, aber auch Spiritualität.Die App lässt die Nutzer wissen, wann sie sich in der Nähe einer Kirche befinden, um zum Beispiel ein Gebet zu sprechen. Auch in der Nähe von Krankenhäusern soll man dazu aufgefordert werden, für Kranke zu beten - wie bei Pokemon Go ermittelt das Spiel durch GPS und Echtzeit-Lokalisierung die Standortdaten des Spielers.