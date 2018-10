The Witcher (Netflix-Serie): Henry Cavill zeigt sich im Kostüm von Geralt von Riva - 4Players.de

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) 31. Oktober 2018

In der anstehenden Witcher-Serie von Netflix wird Superman-Darsteller Henry Cavill bekanntlich in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfen. Nun hat Netflix ein erstes, kurzes Video veröffentlicht, in dem Cavill im Kostüm zu sehen ist.Die Dreharbeiten der Serie, die auf den Romanen des Schriftstellers Andrzej Sapkowski basiert und von der Schriftstellerin Lauren S. Hissrich (Marvel's Daredevil, Umbrella Academy) adaptiert wurde, begann diesen Monat in Ungarn. Zu den weitere Schauspielern und Schauspielerinnen gehören (laut Polygon Freya Allan als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer sowie Jodhi May als Queen Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Eist, Adam Levy als Mousesack, MyAnna Burig als Tissaia und Millie Brady als Princess Renfri. Es wird erwartet, dass die Serie im nächsten Jahr ihre Premiere feiern wird.