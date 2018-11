WarCraft 3: Reforged: Überarbeitetes Remake von WarCraft 3 angekündigt; erste Details; Spielszenen-Trailer - 4Players.de

Aktualisierung vom 02. November 2018, 23:30 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 02. November 2018, 20:24 Uhr:

In der Pressemitteilung hat Blizzard Entertainment klargestellt, dass WarCraft 3: Reforged kein Remaster, sondern ein vollständiges Remake ist. Das Echtzeit-Strategiespiel wurde von Grund auf neu entwickelt, einschließlich eines umfassenden Grafikupdates und einer Reihe "moderner sozialer Funktionen" samt Spielerzuweisung über Blizzard Battle.net. Zudem verspricht Blizzard, die Community tatkräftig zu unterstützen - angefangen mit einem aktualisierten Welteditor.WarCraft 3: Reforged umfasst WarCraft 3: Reign of Chaos sowie die Erweiterung WarCraft 3: The Frozen Throne. Das Remake wird 2019 erscheinen."WarCraft 3 nimmt für uns bei Blizzard eine ungemein wichtige Rolle ein, und der Einfluss des Spiels zeigt sich in allem, was wir seither gemacht haben", so J. Allen Brack, Präsident von Blizzard Entertainment. "Wir nehmen ein Projekt wie Warcraft 3: Reforged nicht einfach auf die leichte Schulter, teils wegen des Vermächtnisses des Spiels, aber umso mehr, weil wir wissen, was es unseren Spielern bedeutet."Blizzard Entertainment hat soeben auf der BlizzCon 2018 den Remaster von WarCraft 3: Reign of Chaos und WarCraft 3: The Frozen Throne angekündigt. Die überarbeitete Version des Echtzeit-Strategiespiels wird WarCraft 3: Reforged heißen und soll im nächsten Jahr erscheinen. Die Standard Edition wird 29,99 Euro kosten. Die Spoils of War Edition mit digitalen Zusatzinhalten für andere Blizzard-Spiele wird 39,99 Euro kosten. Weitere Details folgen.Blizzard Entertainment: "Für Warcraft 3: Reforged wurden jeder Charakter, jedes Gebäude und alle Teile der Umgebung neugestaltet, um die Tiefe, das Ausmaß und die Seele dieser rauen Welt hervorzuheben. Die mehr als 60 Kampagnenmissionen überspannende Saga von Warcraft 3 wird in Reforged auf epische Weise mit über vier Stunden aktualisierter Videosequenzen im Spiel und neu aufgenommenen Dialogen, die den frühesten Versionen von Schlüsselcharakteren wie Sylvanas Windläufer und Arthas Menethil neues Leben einhauchen, neu erzählt.""Das Schlachtfeld erwartet euch! Spielt als eines von vier mächtigen Völkern: die wilden Orcs, die edlen Menschen, die geheimnisvollen Nachtelfen und die durchtriebenen Untoten. Sammelt Rohstoffe, errichtet eure Basis und stellt eine Armee auf. Erlebt die klassischen Einheiten von Warcraft III in atemberaubender 4K-Auflösung und mit modernisierten Animationen, die sie zum Leben erwecken wie noch nie zuvor. (...) Taucht erneut in das Spiel ein, mit dem alles begann. Es gibt eine riesige Vielzahl von Spielmodi zu entdecken, die von anderen Spielern entwickelt wurden, darunter Turmverteidigung, MOBAs, ARPGs und Überlebensspiele. Ihr könnt aber auch mit dem verbesserten Welteditor eure eigenen Welten bauen!"Letztes aktuelles Video: TrailerIn "Das Ausmerzen von Stratholme" rechtfertigt Prinz Arthas jedes Mittel, um sein Volk vor dem drohenden Untergang zu retten. Doch gerade dadurch verliert er es und sich selbst schließlich an die Dunkelheit.