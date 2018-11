WarCraft 3: Reforged: Videos: Überarbeitete Charakter-Modelle; Spielszenen aus "Das Ausmerzen von Stratholme" - 4Players.de

Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC) Screenshot - WarCraft 3: Reforged (PC)

Die überarbeiteten Charakter-Modelle von Schlüsselcharakteren und normalen Einheiten in WarCraft 3: Reforged werden im folgenden Video (ohne Sound) mit dem Original aus dem Jahr 2002 verglichen. Zunächst ist das Modell aus dem Klassiker zu sehen, danach folgt die überarbeitete Version, die ebenfalls in den aktualisierten Ingame-Zwischensequenzen auftreten werden. Das Videomaterial stammt aus einer nicht finalen Version von WarCraft 3: Reforged. Es soll nicht der finalen Qualität entsprechen.Eine der bekanntesten Missionen in der Kampagne der Menschen war "Das Ausmerzen von Stratholme". In dieser Mission rechtfertigt Prinz Arthas jedes Mittel, um sein Volk vor dem drohenden Untergang zu retten, indem er (vermeintlich) verseuchte Einwohner von Stratholme tötet, bevor sie sich in "Untote" verwandeln. Arthas kämpft hierbei gegen Mal'Ganis und gegen die Zeit. Während der Kronprinz von Lordaeron 100 Bewohner erledigen muss, gilt die Mission als gescheitert, wenn Mal'Ganis 100 Bewohner beschworen hat. Kurze Einblicke in die Mission aus dem Remake gibt das folgende Video.WarCraft 3: Reforged umfasst WarCraft 3: Reign of Chaos und WarCraft 3: The Frozen Throne mit mehr als 60 Kampagnenmissionen. Das Remake wird 2019 erscheinen. Das Spiel ist in 13 Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, brasilianisches Portugiesisch, Spanisch (Lateinamerika), Spanisch (Europa), Polnisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell) und Thailändisch.WarCraft 3 und WarCraft 3: Reforged sind für das gemeinsame Spielen untereinander kompatibel. Beide Versionen erhalten auch in Zukunft neue Spielbalance-Patches und Updates sowie ein überarbeitetes Ranglistensystem.