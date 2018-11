WarCraft 3: Reforged: Anpassungen an Story, Schauplätzen und Charakteren; Zusatzinhalte nicht ausgeschlossen - 4Players.de

Nach StarCraft: Remastered war das Remake von WarCraft 3 der nächste logische Schritt, erklärten die Entwickler auf einem Reforged-Panel bei der Blizzcon 2018. Und weil der Grafikstil und das Artdesign von WarCraft 3 im Gegensatz zum "Gameplay" nicht so gut gealtert sind, stand zunächst die Überarbeitung der Grafik auf dem Plan. Ihr ursprüngliches Konzept sah einen stärkeren Cartoon-Look vor, aber dann hätte das Spiel wie viele andere Titel ausgesehen, weswegen dieses Vorhaben verworfen wurde. Als Vorlage für das Aussehen von Menschen und Orks wurde übrigens das Intro von World of WarCraft: Mists of Pandaria genommen. Außerdem wird es möglich sein, auf die "alte Grafik" umzuschalten. Allerdings räumte das Classic-Team auch ein, dass die Möglichkeiten für die Animationen eingeschränkt sein werden.Aber es sollen auch Veränderungen an der Story und der Kampagne vorgenommen worden. So möchten die Entwickler, dass Orte, die man aus World of WarCraft kennt, in WarCraft 3: Reforged etwas stärker an die Schauplätze aus dem Online-Rollenspiel erinnern werden. Sie sollen so vertrauter wirken. Gegenüber Polygon erklärte Blizzard zudem, dass sie mit Autorin Christie Golden, die in den letzten Jahrzehnten mit Blizzard an mehreren WarCraft-Romanen gearbeitet hat, mit dem Reforged-Team zusammenarbeitet, um die Geschichten von WarCraft 3 und World of WarCraft stärker anzugleichen - weswegen manche Passagen sich vom Original unterscheiden werden. Diese Änderungen werden "einen neuen Fokus auf einige zentrale Charaktere legen, von denen wir dachten, dass sie etwas mehr Zeit im Rampenlicht verdienen", sagte Pete Stillwell vom Classic-Team bei Blizzard. Er nannte Charaktere wie Jaina und Sylvanas als Beispiele, da sie im ursprünglichen WarCraft 3 nicht so viel Aufmerksamkeit erhielten, nun aber stärker im Fokus stehen würden (vgl. World of WarCraft: Battle for Azeroth).Grundlegend fußt WarCraft 3: Reforged auf der Engine von WarCraft 3 - mit kleineren Anpassungen, weswegen auch die Multiplayer-Kompatibilität zum Klassiker gegeben ist und viele (aber nicht alle) der Karten und Modifikationen mit Reforged funktionieren werden. Für den Mehrspieler-Modus werden zahlreiche Balance-Anpassungen versprochen, auch bei den Helden, die bisher auf den Schlachtfeldern unterpräsentiert waren. Die Entwickler arbeiten ebenfalls daran, die "alten Battle-net-Profile" von WarCraft 3 in das aktuelle Battle.net zu übernehmen.Abschließend wurde gesagt, dass der Fokus momentan darauf liegen würde, das bestehende Spiel "richtig umzusetzen". Potenzial für neue Geschichten und Kampagnen würde es in Zukunft jedoch geben.Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Das Ausmerzen von Stratholme Spielszenen