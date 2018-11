Diablo Immortal: Ableger für Smartphones und Tablets (Android und iOS) angekündigt - 4Players.de

Die "große" Ankündigung am Ende der Blizzcon 2018 war Diablo Immortal - ein Diablo-Ableger für mobile Geräte auf Basis von Android und iOS (iPad und iPhone). Die Entwickler (Blizzard Entertainment in Zusammenarbeit mit NetEase) versprechen ein "authentische Diablo-Erlebnis" auf dieser Plattform. Es wird als mobiles MMOARPG (Massively Multiplayer Online Action Rollenspiel) bezeichnet. Sechs Klassen sind vorgesehen: Barbar, Mönch, Zauberer, Kreuzritter, Dämonenjäger und Totenbeschwörer.Zur Steuerung schreibt Blizzard: "Intuitive Befehle, Gesten und Touch-Steuerung geben euch volle Kontrolle über euren Helden. (...) Die Bewegungssteuerung macht es einfach, sich durch Sanktuario zu bewegen, und der Kampf gegen die Diener der Hölle ist unglaublich intuitiv: Presst mit dem Daumen auf eine Fertigkeit aus der Befehlsleiste, um zu zielen, und lasst dann los, um sie zu entfesseln. Greift schnell auf Heiltränke zu und legt kürzlich aufgesammelte Gegenstände an, indem ihr einmal kurz auf den Bildschirm tippt."Die Geschichte von Diablo Immortal ist zwischen den Ereignissen von Diablo 2: Lord of Destruction und Diablo 3 angesiedelt: "Der Weltenstein liegt in Scherben, doch in seinen verderbten Fragmenten ruht weiterhin gewaltige Macht. Diablos Diener schicken sich nun an, diese Macht zu nutzen, um erneut den Herrn des Schreckens in die Welt zu bringen. Der Erzengel Tyrael ist verschollen und die Menschheit bekommt die Auswirkungen seiner Taten zu spüren. Fragmente des verderbten Weltensteins liegen überall verstreut und bringen uralte Übel auf den Plan, die mit der Macht des Steins die Menschheit unterwerfen möchten."MMO-Abenteuer für unterwegs: "Begegnet Gleichgesinnten, während ihr Sanktuario durchwandert, und erkundet gemeinsam die Tiefen gefährlicher Dungeons. Betretet große Handelszentren wie Westmark und feilscht mit den Händlern vor Ort, bevor ihr euch in euer nächstes Abenteuer stürzt.Tretet Gruppen bei oder zieht auf eigene Faust weiter und nehmt an dynamischen Ereignissen überall auf der Welt teil. Tut euch mit anderen Helden zusammen, um Skarns Schergen zur Strecke zu bringen, und erntet mächtige Belohnungen."Letztes aktuelles Video: Cinematic Trailer