Diablo Immortal: Das Ausmaß des Gegenwinds hat Blizzard überrascht; kein Reskin eines NetEase-Spiels - 4Players.de

Die Ankündigung von Diablo Immortal für Smartphones und Tablets auf der Blizzcon 2018 kam (gelinde gesagt) nicht sonderlich gut an. Sowohl auf der Hausmesse als auch in den Weiten des Internets hagelte es Kritik ( wir berichteten ), vor allem die Trailer bei YouTube wurden mit "Mag-Ich-Nicht-Bewertungen" abgestraft - und Blizzard reagierte mit Löschungen von negativen Kommentaren. Beim Cinematic Trailer, der mittlerweile über zwei Millionen Mal angeschaut wurde, gibt es aktuell fast 12.000 Mag-Ich-Bewertungen und knapp 326.500 Mag-Ich-Nicht-Bewertungen.Allen Adham (Mitbegründer und Executive Producer bei Blizzard) sagte in einem Interview mit Kotaku , dass sie eine "gewisse Gegenreaktion" erwartet hätten, aber "nicht in diesem Maße". Neben der Frage eines Fans, ob die Ankündigung ein verspäteter Aprilscherz sei ( wir berichteten ), fragte ein weiterer Blizzcon-Besucher, ob Diablo Immortal ausschließlich für Mobile-Geräte vorgesehen sei oder auch eine PC-Version denkbar wäre. Die Entwickler antworteten, dass sie derzeit ausschließlich für Android und iOS entwickeln würde. Das Publikum, das in der Regel aus Fans des Unternehmens besteht, bedachte diese Antwort mit Buhrufen. Die Entwickler versuchten noch damit zu reagieren, dass die Blizzcon-Besucher doch bestimmt "ein mobiles Gerät", um es spielen zu können. Wobei die spielbare Demo von Diablo Immortal im Vergleich zu den anderen Anspiel-Stationen laut Gamestar ziemlich schlecht besucht war.Allen Adham fuhr fort: "Wir wissen, dass unser Publikum hier leidenschaftlich PC- und Konsolen-fokussiert ist. Wir haben das auch schon früher einmal gesehen. Es gab ähnliche Reaktionen, als wir ankündigt hatten, dass wir Diablo auf Konsolen bringen würden, und wir sahen eine ähnliche Reaktion auf die Ankündigung von Hearthstone. (...) Unsere Hoffnung ist, dass unsere bestehenden Hardcore-Fans dieses Spiel spielen und es mögen werden, sie neue Dinge über die Geschichte [von Diablo] erfahren und sich mit einer ähnlichen Art von 'Gameplay' beschäftigen, das sie kennen und schätzen. Der Hauptunterschied besteht jetzt darin, dass sie damit in der Tasche herumlaufen und es jederzeit und überall spielen können. Aber auch ein neues, noch größeres Publikum kommt mit ins Boot, das vielleicht Action-RPGs mag, aber Diablo noch nicht erlebt hat. Und wenn wir wirklich gut in unseren Jobs sind, kommt ein völlig neues mobiles Publikum mit ins Spiel, das noch nie zuvor ein mobiles Action-RPG oder ein [Rollenspiel] gespielt hat. Das alles richtig zu machen, ist eine Herausforderung, an die wir jeden Tag denken."Außerdem versuchte er auf die Anschuldigungen zu reagieren, dass Diablo Immortal bloß ein "Diablo-Reskin" eines anderen Mobile-Games des chinesischen Entwicklungspartners NetEase sei. Er meinte, dass sie sämtliche Grafiken und Assets ausschließlich für Diablo Immortal erstellt hätten. Es sei von Grund auf neu entwickelt worden. Lediglich das Steuerungskonzept wurde von einem anderen NetEase-Spiel "inspiriert", da es in Fernost ein großer Erfolg war und in westlichen Regionen noch recht unbekannt ist. Über das Finanzierungsmodell wollten sich die Entwickler bisher nicht äußern.Abschließend sagte er, um die Wogen etwas zu glätten, dass sich noch weitere, unangekündigte Diablo-Projekte in Entwicklung befinden würden.