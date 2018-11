Hearthstone: Rastakhans Rambazamba: "Shirvallah" im Einsatz und zwölf neue Karten - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android)

Nach der Ankündigung von Hearthstone: Rastakhans Rambazamba hat Blizzard Entertainment auf der Blizzcon 2018 noch ein Dutzend neue Karten aus der Erweiterung vorgestellt.In Rastakhans Rambazamba können die Loa (wilde Götter, deren Macht auf Tiergeister zurückgeht) in Form von neun legendären Dienern herbeigerufen werden. Zum Beispiel wurden Paladine vom Loa "Shirvallah" (Tiger) gesegnet. Dieser legendäre Diener für 25 Mana und mit den Werten 7/5 sowie Gottesschild, Eifer und Lebensentzug kostet entsprechend den für Zauber ausgegebenen Manakristallen weniger. Die "Shirvallah-Karte" und einige weitere Karten könnt ihr im folgenden Video in Aktion sehen.Spirituelle Synergien: "Die Loa haben jedes Team mit Macht in Form von Geistern versehen, seltenen Klassendienern mit den Werten 0/3 und besonderen Effekten. Diese Effekte wurden mit Hinblick auf Synergien mit anderen Karten entworfen. Durch den Geist des Hais der Schurken werden die Kampfschreie und Combos der Diener zweimal ausgelöst, wodurch verrückte Combos und Effekte möglich werden."Das neue Karten-Schlüsselwort lautet "Überwältigen". Es fungiert als "Finishing-Move": "Sie belohnen Spieler mit einem Bonuseffekt, wenn sie mehr als den nötigen Schaden verursachen, um ihr Ziel zu vernichten. Ein Beispiel ist die neutrale Waffe Sul'thraze für 6 Mana mit den Werten 4/4. Spieler können damit erneut angreifen, nachdem sie ein Ziel mit überschüssigem Schaden vernichtet haben, bis die Waffe ihre Haltbarkeit verliert."Am 4. Dezember 2018 wird die nächste Hearthstone-Erweiterung für PC, Mac, Android und iOS erscheinen. In Hearthstone: Rastakhans Rambazamba wird man der Gurubashiarena im Schlingendorntal einen Besuch abstatten können, um "mit mächtig viel Mojo um Ruhm und Ehre" zu kämpfen. Das digitale Sammelkartenspiel wird mit 135 neuen Karten erweitert.