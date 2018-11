Hearthstone: Rastakhans Rambazamba: Alle 135 Karten im Überblick - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Blizzard Entertainment hat mittlerweile alle 135 Karten aus der Erweiterung Hearthstone: Rastakhans Rambazamba in mehreren Streams enthüllt . Sämtliche Karten könnt ihr euch weiter unten anschauen. Außerdem haben wir alle legendären Karten raussortiert und zu einer eigenen Bilderreihe hinzugefügt.Am 4. Dezember 2018 wird die nächste Hearthstone-Erweiterung für PC, Mac, Android und iOS erscheinen. In Hearthstone: Rastakhans Rambazamba wird man der Gurubashiarena im Schlingendorntal einen Besuch abstatten können, um "mit mächtig viel Mojo um Ruhm und Ehre" zu kämpfen. Das digitale Sammelkartenspiel wird mit 135 neuen Karten erweitert. Wenn Rastakhans Rambazamba veröffentlicht wird, erhalten die Spieler beim Einloggen gratis einen legendären Loa, zwei Geister (alle für dieselbe Klasse) und sechs Kartenpackungen aus der Erweiterung. Kartenpakte sind bereits im Vorverkauf erhältlich.Spirituelle Synergien: "Die Loa haben jedes Team mit Macht in Form von Geistern versehen, seltenen Klassendienern mit den Werten 0/3 und besonderen Effekten. Diese Effekte wurden mit Hinblick auf Synergien mit anderen Karten entworfen. Durch den Geist des Hais der Schurken werden die Kampfschreie und Combos der Diener zweimal ausgelöst, wodurch verrückte Combos und Effekte möglich werden."Das neue Karten-Schlüsselwort lautet "Überwältigen". Es fungiert als Finishing-Move: "Sie belohnen Spieler mit einem Bonuseffekt, wenn sie mehr als den nötigen Schaden verursachen, um ihr Ziel zu vernichten. Ein Beispiel ist die neutrale Waffe Sul'thraze für 6 Mana mit den Werten 4/4. Spieler können damit erneut angreifen, nachdem sie ein Ziel mit überschüssigem Schaden vernichtet haben, bis die Waffe ihre Haltbarkeit verliert."Darüber hinaus wird Blizzard einige Veränderungen im Bereich Hearthstone-Esports vornehmen: "Kommenden Frühling endet die Hearthstone Championship Tour (HCT), wie wir sie kennen, mit einem Knall, wenn die besten Hearthstone-Spieler der Welt zur HCT World Championship zusammenkommen und um Preisgelder in Höhe von 1 Million USD spielen. Nach der World Championship startet ein neues, dreistufiges Wettkampfsystem, bestehend aus Qualifikationsrunden, weltweiten Turnieren mit Live-Publikum und einer exklusiven Liga an der Spitze - und natürlich mit (...) Preisgeldern!" Weitere Details findet ihr hier.