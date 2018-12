Hearthstone: Rastakhans Rambazamba: Erweiterung veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Hearthstone: Rastakhans Rambazamba (Android) Screenshot - Blizzard Entertainment hat die Erweiterung Hearthstone: Rastakhans Rambazamba für PC, Mac, Android und iOS veröffentlicht. Das digitale Sammelkartenspiel, das mittlerweile über 100 Millionen Spieler erreicht hat, wird mit 135 neuen Karten erweitert. Für kurze Zeit erhalten Spieler beim Einloggen kostenlos sechs Kartenpackungen aus Rastakhans Rambazamba sowie drei Karten als Grundstein für neue Decks: einen zufälligen legendären Loa und zwei Kopien eines seltenen Geisterdieners derselben Klasse."Die Trolle Azeroths sind dem Ruf ihres Herrschers, König Rastakhan, gefolgt und versammeln sich für eine kampfgewaltige Keilerei, die nur einmal pro Generation stattfindet. Neun Teams haben sich um einige der gefürchtetsten Kämpfer der Trolle geschart - neun legendäre Trollchampions, die jeweils für eine der Hearthstone-Klassen stehen. Die Kämpfer jedes Teams erhalten den Segen ihres Loas. Diese uralten Geister, die seit jeher von den Trollen verehrt werden, manifestieren sich als legendäre Diener. Spieler, die noch tiefer in die Magie der Trolle eintauchen wollen, können Geister aufs Schlachtfeld rufen - einzigartige, klassenspezifische Diener, die sich auf beeindruckende Art und Weise mit den Loa ergänzen. Wer die Menge lieber mit schierer Brutalität begeistert, erhält mit dem Schlüsselwort Überwältigen die Gelegenheit dazu - diese neue Spielmechanik belohnt die Spieler mit mächtigen Effekten, wenn sie mehr Schaden als nötig verursachen."Kartenpackungen können im Hearthstone-Shop einzeln für Gold oder Echtgeld gekauft werden - zum gleichen Preis wie alle anderen Hearthstone-Kartenpackungen. Darüber hinaus haben Spieler die Chance, Kartenpackungen aus Rastakhans Rambazamba als Questbelohnungen oder Preise in der Arena zu gewinnen. Es ist außerdem möglich, Karten aus der Erweiterung mit Arkanstaub herzustellen, indem nicht benötigte Karten entzaubert werden."Wir freuen uns darauf, dass Hearthstone-Spieler aus aller Welt in den Ring steigen, um in Rastakhans Rambazamba ihre Stärke unter Beweis zu stellen", so J. Allen Brack, President von Blizzard Entertainment. "Die Gurubashiarena war über die Jahre Schauplatz unzähliger Kämpfe, aber nichts reicht an die kommenden Ereignisse heran – wir können es kaum erwarten, die unglaublich kreativen Decks zu sehen, die sich die Spieler ausdenken."Am 13. Dezember wird dann der Einzelspielermodus in der Trollarena seine Tore öffnen, den Blizzard erst in den nächsten Tagen näher vorstellen möchte: "Spieler betreten die Arena als Rikkar, einem aufstrebenden Trollgladiator, der sich für das Turnier einem der neun Teams anschließt. Auf seinem Weg zum Titel als mächtigster Troll Azeroths lernt er wertvolle neue Kampftechniken und gewinnt unerschrockene Verbündete."Letztes aktuelles Video: BlizzCon 2018 Neue Karten