World of WarCraft Classic: Demo-Feedback: Einige Fehler werden vor der Veröffentlichung behoben, andere nicht - 4Players.de

"Kritischer Trefferwert: Gegenstände folgen jetzt dem Schema 'Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer um X %'.

Die Energie von Schurken funktionierte nicht wie vorgesehen: Sie profitierte von Nahkampftempo und wurde viel häufiger als vorgesehen neu berechnet. Beide Fehler wurden behoben.

'Langsamer Fall' wirkt sich jetzt nicht mehr auf Sprungbewegungen aus.

Erlittener Schaden durch Fernkampfangriffe und Zauberstäbe erhöht jetzt wieder die Zauberzeit.

Ausweichen, Parieren und Verfehlen traten seltener als vorgesehen auf."

Die Entwickler von World of WarCraft Classic haben auf die Rückmeldungen einiger Spieler der Demoversion reagiert und sich zu einigen Aspekten geäußert. Demnach gab es in der Demo einige Fehler bei der Gesundheitsregeneration und bei dem Multiplikator bei kritischen Zaubertreffern. Dieser Fehler trag aber nur in der Demo und nicht in der internen Version auf, hieß es. In der finalen Version, die im "Sommer 2019" erscheinen wird, soll so etwas nicht passieren."Die Suche nach dem Grund für diese Fehler hat uns gezeigt, wie wir bei der Vorbereitung auf die Veröffentlichung am besten unsere Konfiguration überprüfen. Ein weiterer Fehler, den uns Spieler gemeldet haben, war ein Fehler beim Beschwören von Dämonen als Hexenmeister. Viele Spieler waren der Meinung, dass der aktive Dämon nicht verschwinden sollte, bevor der neue erscheint. Wir haben das im ursprünglichen Patch 1.12 von WoW überprüft und festgestellt, dass dort der aktive Dämon sofort verschwand, sobald mit der Beschwörung eines neuen Dämons begonnen wurde. In diesem Fall entsprach die Demo also dem ursprünglichen Spiel. Es gab auch noch einige andere Meldungen (wie zum Beispiel 'seltene Gegner verursachen viel zu wenig Schaden' und 'Fliehende Kobolde im Jangoschacht laufen schneller als mit Laufgeschwindigkeit'), bei denen wir bestätigen konnten, dass das Gameplay der Demo tatsächlich dem ursprünglichen WoW mit Patch 1.12 entsprach", schreiben die Entwickler im Forum Aufhorchen lässt außerdem diese Passage: "An dieser Stelle sollten wir darauf hinweisen, dass wir einige Fehler vor der Veröffentlichung beheben werden, andere aber überhaupt nicht. Wie wir bereits bei unserer Präsentation auf der BlizzCon angekündigt haben, sind einige Unterschiede den Aufwand nicht wert, der nötig wäre, um sie zu beheben. Dazu zählt zum Beispiel die Funktionsweise der Post im Spiel."Folgende Fehler wurden ebenfalls behoben:Abschließend heißt es: "Das ist natürlich nicht alles, was wir verändert haben, aber wir wollten euch einen Einblick geben, welche Art von Fehlern für uns Priorität haben: zentrale Spielsysteme, Kampfgameplay und Inhalte. Wir haben auch Zeit in andere Bereiche wie zum Beispiel die Benutzeroberfläche investiert, um sicherzustellen, dass sich die Grafik so wie früher 'anfühlt', aber unser Fokus liegt nach wie vor auf dem Gameplay."Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Spielszenen der Demo