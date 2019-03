World of WarCraft Classic: Veränderung des Fahrplans für Inhaltsupdates mit Schlachtzügen, Anpassungen und Co. - 4Players.de

Der Geschmolzene Kern (Raid: 40 Spieler)

Onyxia (Raid: 40 Spieler)

Maraudon (Dungeon)

Düsterbruch (Dungeon)

Azuregos (Weltbosse)

Kazzak (Weltbosse)

Pechschwingenhort (Raid: 40 Spieler)

Dunkelmond-Jahrmarkt

Dunkelmond-Karten können gefunden werden

Zul'Gurub (Raid: 20 Spieler)

Grüne Drachen (Weltbosse)

Die Kriegsanstrengungen für Ahn'Qiraj beginnen

Je nach Fortschritt der Kriegsanstrengungen werden die Schlachtzüge von Ahn'Qiraj freigeschaltet (Raids: 20 und 40 Spieler)

Beute aus Dungeons wird angepasst: T0,5-Ausrüstung aus Dungeons, Relikte, Änderungen an Beuteraten und -orten

Naxxramas (Raid: 40 Spieler)

Geißelinvasionen (Weltevents)

Blizzard Entertainment hatte auf der BlizzCon 2018 angekündigt, dass die Inhaltspatches mit "neuen Schlachtzügen und sonstigen Verbesserungen" für World of WarCraft Classic in vier Phasen veröffentlicht werden sollen ( wir berichteten ). Diesen Plan haben die Entwickler nun überarbeitet und den Update-Fahrplan auf insgesamt sechs Phasen ausgedehnt."Wir wollen uns nach wie vor auf den Machtanstieg eurer Charaktere konzentrieren, euch aber gleichzeitig das Gefühl vermitteln, wie im ursprünglichen WoW zur Community eines Realms zu gehören. Um das zu erreichen, werden wir wie im ursprünglichen WoW vorgehen und Patches in Paaren veröffentlichen. Classic wird mit den Inhalten vom ursprünglichen WoW bis Patch 1.2.x veröffentlicht. Das zweite Update wird die Inhalte aus den Versionen 1.3 und 1.4 des ursprünglichen WoW enthalten, das dritte Update Inhalte aus 1.5 und 1.6 und so weiter", schreibt Blizzard. Der aktuelle Plan für Inhaltupdates sieht so aus.Phase 1 (Veröffentlichung von Classic)Phase 2Phase 3Phase 4Phase 5Phase 6Die vorgenommenen Veränderungen erklären die Entwickler im Forum folgendermaßen: "Das Ziel unserer ersten Phase ist, Classic mit Onyxia und dem Geschmolzenen Kern zu veröffentlichen, allerdings werden wir mit Düsterbruch noch etwas warten. Maraudon gehört noch zur ersten Phase, weil dieser Dungeon am 18. Dezember 2004 (nur zwei Wochen, nachdem der erste Spieler Stufe 60 erreicht hatte) veröffentlicht wurde. Allerdings ist uns klar, dass Düsterbruch zu einer anderen Kategorie zählt. Manche Beute aus Düsterbruch ist so mächtig, dass sie den Fortschritt in diesen frühen Schlachtzügen aus dem Gleichgewicht bringen würde. Aus denselben Gründen werden wir auch noch mit der Veröffentlichung von Kazzak und Azuregos abwarten.Mit der nächsten Änderung wollen wir auf zwei Bedenken eingehen. Erstens werden Zul'Gurub und der Pechschwingenhort nicht gleichzeitig veröffentlicht, weil das von der ursprünglichen Abfolge abweichen würde und es keinen Sinn ergibt, zu Beginn des Pechschwingenhorts bereits Ausrüstung und Verzauberungen aus Zul'Gurub verwenden zu können. Zweitens finden wir, dass die Smaragdgrünen Drachen schon vor der Eröffnung von Ahn'Qiraj verfügbar sein sollten, weil sie Möglichkeiten bieten, für einige der Kämpfe in Ahn'Qiraj Ausrüstung mit Naturwiderstand zu sammeln.Wir haben uns auch die Gegenstände angesehen, die den stärksten Machtanstieg gewähren, von denen viele in Patch 1.10 eingeführt wurden, als wir Gegenstände aus Dungeons grundlegend überarbeitet haben. Mit diesem Patch wurde T0,5-Ausrüstung eingeführt und viele Bosse konnten Relikte fallen lassen. Außerdem haben wir damals (um Platz für die Relikte zu schaffen) angepasst, wo und wie häufig Spieler bestimmte Beute finden. Wir haben viele der am stärksten betroffenen Beutemuster auf ihre Version vor Patch 1.10 zurückgesetzt und haben vor, sie gleichzeitig mit den Kriegsanstrengungen für Ahn'Qiraj wieder zu aktualisieren. Bevor Ahn'Qiraj freigeschaltet wird, werdet ihr bis auf wenige Ausnahmen Beute an denselben Orten und mit derselben Beuterate wie in den Patches vor 1.10 finden. In früheren Patches haben wir viele kleinere Änderungen vorgenommen, die sich kaum auf den Machtanstieg von Spielern ausgewirkt haben, also werden wir in diesen Fällen die Beuteraten und -orte von Patch 1.12 verwenden.Ein Beispiel für diese vielen Gegenstände sind die Gamaschen der Titanen, eine Weltbeute, die mit 1.10 eingeführt wurde. Wir können bestätigen, dass sie denselben Einschränkungen für das Freischalten von Inhalten unterliegen wie die anderen Beuteänderungen in 1.10."Letztes aktuelles Video: Blizzcon 2018 Spielszenen der Demo