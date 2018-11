Diablo 4: Gerücht: Ankündigung des vierten Teils wurde kurzfristig gestrichen; Blizzard dementiert - 4Players.de

Aktualisierung vom 06. November 2018, 09:19 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 06. November 2018, 00:01 Uhr:

Blizzard Entertainment hat auf den Bericht von Kotaku reagiert und dementiert, dass sie die vermeintliche Ankündigung von Diablo 4 auf der BlizzCon 2018 geplant und später verworfen hatten.Das Statement lautet: "Zuerst möchten wir erwähnen, dass wir unserer Community definitiv zuhören. Wir kommentieren im Allgemeinen keine Gerüchte oder Spekulationen, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass wir in diesem Jahr keine Ankündigungen von der BlizzCon zurückgezogen haben oder Pläne für andere Ankündigungen hatten. Bei uns arbeiten weiterhin verschiedene Teams an mehreren unangekündigten Diablo-Projekten und wir freuen uns darauf, [diese Titel] bekannt zu geben, wenn die Zeit reif ist."Die Entwicklung von Diablo 4 sollte eigentlich am Ende der diesjährigen BlizzCon angekündigt werden, aber dieser Plan ist in letzter Minute verworfen worden, dies will Kotaku von zwei Personen erfahren haben, die mit den BlizzCon-Plänen vertraut waren.Demnach sollte nach der Präsentation von Diablo Immortal ein Video abgespielt werden, in dem Allen Adham (Mitbegründer von Blizzard) dem Publikum mitgeteilt hätte, dass sich "ein richtiges" Diablo 4 in Entwicklung befinden würde, es jedoch zu früh sei, um etwas zu zeigen. Warum die Entscheidung getroffen wurde, diese besonders für Hardcore-Fans (wie die BlizzCon-Besucher) wichtige Ankündigung wegzulassen, ist unklar. Stattdessen endete die Hausmesse auf einem Stimmungstief, da die einzige Diablo-Ankündigung letztendlich ein Spiel war, das allem Anschein nach für ein ganz anderes Publikum gedacht war - und nicht für Diablo-Fans.