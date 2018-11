Diablo 4: Gerücht: Ankündigung des vierten Teils wurde kurzfristig vom BlizzCon-Plan gestrichen - 4Players.de

Die Entwicklung von Diablo 4 sollte eigentlich am Ende der diesjährigen BlizzCon angekündigt werden, aber dieser Plan ist in letzter Minute verworfen worden, dies will Kotaku von zwei Personen erfahren haben, die mit den BlizzCon-Plänen vertraut waren.Demnach sollte nach der Präsentation von Diablo Immortal ein Video abgespielt werden, in dem Allen Adham (Mitbegründer von Blizzard) dem Publikum mitgeteilt hätte, dass sich "ein richtiges" Diablo 4 in Entwicklung befinden würde, es jedoch zu früh sei, um etwas zu zeigen. Warum die Entscheidung getroffen wurde, diese besonders für Hardcore-Fans (wie die BlizzCon-Besucher) wichtige Ankündigung wegzulassen, ist unklar. Stattdessen endete die Hausmesse auf einem Stimmungstief, da die einzige Diablo-Ankündigung letztendlich ein Spiel war, das allem Anschein nach für ein ganz anderes Publikum gedacht war - und nicht für Diablo-Fans.