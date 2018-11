Gods Remastered: Neuauflage des Bitmap-Brothers-Klassikers erscheint Anfang Dezember auf PC und Xbox One - 4Players.de

Am 4. Dezember 2018 wird Robot Riot Gods Remastered als Download für Xbox One sowie PC und Mac ( Steam ) veröffentlichen. Als Preis werden 19,99 Euro angegeben. 2019 soll die zusammen mit Original-Entwickler Mike Montgomery entstehende Neuauflage des Bitmap-Brothers-Klassikers Gods (zum Rückblick ) außerdem für PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen.Weiter heißt es: "Die überarbeitete Version erstrahlt nicht nur in neuem Glanz, sie erhält auch einen neuen atmosphärischen Spielmodus mit 3D-Grafik, neuen Licht- und Schatteneffekten sowie neuer Musik und Soundeffekten. Auch die Retro-Fans werden nicht vergessen: Der Originaltitel wurde, basierend auf der Amiga-Version, ebenfalls eingefügt. Zwischen beiden Modi kann jederzeit gewechselt werden. Das Level-Design wurde beibehalten, da es damals schon seiner Zeit voraus war und auch heute noch einwandfrei funktioniert." Hier aktuelle Spieleindrücke: