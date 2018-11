Woodpunk: Rogue-like-Action startet am 22. November auf dem PC - 4Players.de

Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC) Screenshot - Woodpunk (PC)

Die spanischen Meteorbyte Studios und Libredia Entertainment wollen ihre holz-lastige Rogue-like-Action Woodpunk am 22. November 2018 für den PC ( Steam ) veröffentlichen. Anfang 2019 sollen außerdem Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One folgen. Weiter heißt es: "Woodpunk ist ein mitreißender Roguelike-Retro-Shooter, angesiedelt in einer alternativen mittelalterlichen Zeitlinie, die eine Vielzahl futuristischer Waffen im 'Woodpunk'-Stil vorweisen kann. Spieler übernehmen die Rolle des Erfinders Aquinas. Sein Waffenarsenal setzt sich per Zufall generiert aus vielen unabhängigen Modulen zusammen, was eine große Reihe skurriler Waffenvariationen ermöglicht, darunter Eis-Shotguns, hölzerne Kettensägen oder bombenfeuernde Maschinengewehre. So werden über 1400 unterschiedliche Waffenkombinationen ermöglicht, die dem Helden helfen, sich gegen die Gegnerhorden und riesigen Bosse durchzusetzen.Wie die Waffen so werden auch die Level in Woodpunk dynamisch erstellt und alle Objekte in der Spielwelt, seien es Gebäude, Mauern, Bäume, herumstehende Fuhrwerke oder Kisten, sind vollständig zerstörbar. Das Spielgeschehen bietet eine herausfordernde Mischung aus gnadenloser, nie nachlassender Action, welche schnelle Reflexe und eine gesunde Portion Kampfstrategie erfordert." Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer