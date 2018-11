Paranoid: Die Agony-Macher stellen ihr neues Horrorspiel vor - 4Players.de

Screenshot - Paranoid (PC) Screenshot - Paranoid (PC) Screenshot - Paranoid (PC) Screenshot - Paranoid (PC) Screenshot - Paranoid (PC) Screenshot - Paranoid (PC) Screenshot - Paranoid (PC) Screenshot - Paranoid (PC)

Nach Agony will das Madmind Studio dem Survival Horror treu bleiben: Auch im jüngst vorgestellten Titel Paranoid soll es düster, dramatisch und brutal zugehen, wenn man sich in der Rolle des 31-jährigen Patrick Calman seinen Ängsten und Traumata stellt, nachdem er seine gesamte Familie unter mysteriösen Umständen verloren hat. Als er 13 Jahre nach ihrem Verschwinden die Stimme seiner Schwester am Telefon hört, wagt er sich aus seiner Isolation zurück ins Leben und wird dabei mit schrecklichen Ereignissen konfrontiert, die ihn an den Rand des Wahnsinns treiben. Angesiedelt ist das Geschehen in den späten Achtigern und man erlebt den Horror offenbar aus der Ego-Perspektive.Madmind Studio stellt das Spielkonzept in einem Video vor. Viel mehr ist aktuell noch nicht bekannt. Als sicher gilt lediglich, dass der PC eine der Plattformen darstellt, weil bei Steam bereits eine Seite für Paranoid eingerichtet wurde . Einen anvisierten Erscheinungstermin gibt es noch nicht.Letztes aktuelles Video: Konzept-Vorstellung