Spitkiss: Es darf gespuckt werden - 4Players.de

Das dänische Indie-Studio Triple Topping und Playdius haben ihr spuck-lastiges 2D-Jump'n'Run Spitkiss am 7. November 2018 für PC ( Steam ), iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) veröffentlicht. Dazu heißt es von den Machern: "Spitkiss erzählt eine durchgeknallte Geschichte von unkonventioneller, grenzenloser Liebe mithilfe von präziser Jump'n'Run-Action. Du spielst die Spitkisser, ein Paar, das in einem fremden Körper wohnt und Nachrichten voller Liebe und Hoffnung auf die einzige Art und Weise, die sie kennen, vor- und zurückschicken: indem sie Spucke-Bälle präzise durch sorgfältig gestaltete Jump’n’Run-Levels springen, navigieren und in Zeitlupe herumschießen.Das Spiel behandelt Themen Polyamorie sowie Non-Binary- und Genderfluid-Persönlichkeiten auf zwei Ebenen. Die erste spielt sich in der übergeordneten Geschichte der Spitkisser ab, die mithilfe des Gameplays erzählt wird. Die zweite Ebene wird in handgezeichneten Comic-Sequenzen erzählt und handelt von Ymer, der Person, in der die Spitkisser wohnen." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer