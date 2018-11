The Galaxy of Lemuria: Sammelkarten-basiertes Online-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux) Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux) Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux) Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux) Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux) Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux) Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux) Screenshot - The Galaxy of Lemuria (Linux)

Die Lemuria Online Game Studios haben eine Indiegogo-Kampagne zur Finanzierung ihres Sammelkarten-basierten Online-Rollenspiels The Galaxy of Lemuria gestartet (Zielbetrag: 11.000 Dollar), das 2019 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Mehr dazu auf der offiziellen Website und in folgendem Spielszenen-Video:Letztes aktuelles Video: Indiegogo Trailer