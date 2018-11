Pagan Online: Hack-&-Slay mit MOBA-Anleihen für PC - 4Players.de

Wargaming hat Pagan Online für PC angekündigt. In dem Hack-&-Slay (Action-Rollenspiel) treten die Spieler gegen Horden von wilden Monstern und antike Götter an. Der Titel wird von Mad Head Games aus Serbien entwickelt. Es soll 2019 erscheinen. Interessierte Spieler können sich hier für die Trial-Phase anmelden. Bild- und Videomaterial aus dem Spiel wurden nicht bereitgestellt."Der Titel nimmt sich klassische Dungeon-Crawler zum Vorbild, wobei er das bekannte Gameplay über den Haufen wirft und daraus eine von MOBAs inspirierte Kampferfahrung strickt", schreibt Publisher Wargaming. "In Pagan Online werden sich die Spieler packenden strategischen Gemetzeln in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen stellen. Die Missionen werden durch verschiedene Spielmodi und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade einen hohen Wiederspielwert erhalten. Der lange Einzelspielermodus wird kontinuierlich mit episodischen Inhalten namens 'Battle Chapters' erweitert.""Mit Pagan Online haben wir die Art der Kämpfe in Top-Down-aRPGs modernisiert. Wir nehmen Ideen von MOBAs, um ein rasantes, mit Horden von Monstern gefülltes und sehr herausforderndes Spielerlebnis zu schaffen", sagt Uros Baniesevic, Co-Founder und Creative Director, Mad Head Games.Jacob Beucler, Product Director, Wargaming: "Wir haben Mad Head Games unter unsere Fittiche genommen, weil uns ihre Mentalität an die frühen Tage von Wargaming erinnert, als wir alles dafür gaben, World of Tanks zu veröffentlichen. Pagan Online gehört zu den größten Chancen für Wargaming bis jetzt und wir helfen dabei, die Leidenschaft und das Talent der Entwickler PC-Spielern auf der ganzen Welt näher zu bringen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung